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общество

Более десяти домов в Бердске под Новосибирском остались без воды накануне 8 Марта

Фото Более десяти домов в Бердске под Новосибирском остались без воды накануне 8 Марта
Фото Более десяти домов в Бердске под Новосибирском остались без воды накануне 8 Марта

Pixabay.com

В Бердске 7 марта отключили холодную воду в 11 многоквартирных домах из-за дефекта на трубопроводе.

В Бердске Новосибирской области рано утром 7 марта без холодной воды остались жители 11 многоквартирных домов на улицах Пионерская и Советская. Об этом сообщает портал «Бердск онлайн».

Под отключение попали дома №№ 8, 9, 10, 12, 13 по улице Пионерской и дома №№54, 56, 58, 60, 62, 64 по улице Советской .

Причиной тому стал дефект на трубопроводе холодного водоснабжения, обнаруженный ремонтниками в районе дома № 12 по улице Пионерской.

9 марта в Бердске без воды останутся еще 32 многоквартирных дома, частный сектор и объекты соцсферы, поскольку на трубопроводе был обнаружен дефект запорной арматуры, который будут устранять аварийные службы.

Сообщается, что холодная вода будет отключена с 9 до 20 часов 9 марта для потребителей трёх ЦТП: ЦТП-21Б, ЦТП-27Б, ЦТП -40Б.

Воды не будет в детских садах №№4, 6, 8, в школе №8, спортивной школе «Восток», в здании соцзащиты, в филиале Бердского политехнического колледжа и в корпусе БЦГБ на Пушкина, 172. А также по адресам: ул. Спортивная, дома №№ 1, 5; ул. Карла Маркса, дома №№ 53, 57, 62, 64, 66, 68, 70, 71; ул. Островского, дома №№ 101,101а,105,107,103, 172,174; ул. Кирова, дома №№ 1, 3, 5;
ул. Ленина, дома №№ 106,108,116,110,126,122,118,130,132, 134; Пушкина, дома №№ 176,177;
ул. Павлика Морозова от ул. Черняховского до ул. Кирова; ул. Маяковского от ул. Маяковского до ул. Нахимова. Ремонтные бригады будут работать на углу улиц Ленина и Спортивная.

Напомним, в конце февраля жители 46 домов в Бердске сидели без воды целых три дня.

 

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