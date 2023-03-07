Движение по дорогам Новосибирска парализовали 8-балльные пробки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Во вторник утром в Новосибирске образовались 8-балльные пробки.

Во вторник, 7 марта, в Новосибирске движение оказалось затруднено из-за ночных снегопадов и ДТП на магистральных улицах. По данным онлайн-сервиса 2ГИС, дорожная ситуация по пробкам оценивается в 8 баллов из 10.

На левом берегу Новосибирска затруднено движение по проезду Энергетиков и все подъезды к площади Труда: по Станционной, Широкой, Станиславского и Ватутина. Из-за двух ДТП затруднено движение по Октябрьскому мосту в направлении правого берега: пробки начинаются на Котовского, Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса.

В Кировском районе «красные» улицы Сибиряков-Гвардейцев, Бронная, Советское шоссе и Прокопьевская.

На правом берегу города продолжительная пробка на Большевистской, заторы на Кирова, Бориса Богаткова, Гусинобродском и Мочищенском шоссе. Затруднены как подъезды к центру, так и сами центральные улицы.

«Красным» на карте пробок отмечены все магистральные улицы Дзержинского и Октябрьского районов, часть улиц Калининского.

По данным 2ГИС, на момент публикации в городе не менее 8 ДТП, которые затрудняют движение. Большая их часть — на магистральных улицах и дорожных развязках.

Ранее Сиб.фм сообщал, что во вторник в Новосибирске потеплеет до +2.