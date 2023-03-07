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Во вторник в Новосибирске потеплеет до +2

Фото Во вторник в Новосибирске потеплеет до +2
Фото Во вторник в Новосибирске потеплеет до +2

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске ожидается оттепель, мокрый снег и гололёд.

Во вторник, 7 марта, в Новосибирске наступит оттепель до +2, будет юго-западный ветер, мокрый снег и гололёдица. Такой прогноз погоды дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В первой половине дня ожидается небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха 0..-2 градуса. На дорогах местами гололедица. После обеда в городе потеплеет до -1..+1, а по области разброс температур составит -3..+2 градуса.

В среду и четверг ожидается последовательное похолодание. Ветер сменится на северо-западный, и температура 8 марта днём составит 0..-2 градуса, ночью -2..-4. В четверг, 9 марта, ночью похолодает до -9..-11 градусов, днем ожидается -5..-7.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за выходные в Новосибирске полиция задержала более 400 подростков. Полицейские рейды прошли в ТРЦ «Галерея» и «Аура».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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