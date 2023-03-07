За выходные в Новосибирске полиция задержала более 400 подростков

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В Новосибирске задержали более 400 подростков, планировавших драки в ТЦ.

В субботу и воскресенье в Новосибирске задержали около 430 подростков в ТРЦ «Галерея» и «Аура». По данным в Telegram-канале SHOT, задержали произошли, чтобы не допустить драк в ТЦ.

Полицейские рейды прошли в ТРЦ «Галерея» и «Аура». В субботу задержали около 330 несовершеннолетних, в воскресенье — еще примерно 100. После профилактической беседы подростков отпускали к родителям.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, у троих подростков при задержании обнаружили оружие: аэрозольное устройство «Пионер» и пневматический пистолет Umarex PM.

По заявлениям очевидцев, «вязали лысых и с длинными волосами».

В Новосибирске действительно существует чат ЧВК "Редан", где подростки обсуждают все их актуальные вопросы и просто делятся разными историями. В группе состоит около 170 человек, но никто не призывает собираться толпой в ТЦ. Дети обычно пишут, что после школы пойдут "пошариться по Галику" и поесть в фудкорте. Массовые беспорядки и драки там никто не планирует.

Также продавцы аниме-атрибутики сообщили, что после акций ЧВК "Редан" спрос на одежду с изображением пауков не вырос.