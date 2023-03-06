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«Вязали лысых и с длинными волосами»: очевидцы рассказали о задержаниях подростков в ТЦ Новосибирска

Фото «Вязали лысых и с длинными волосами»: очевидцы рассказали о задержаниях подростков в ТЦ Новосибирска
Фото «Вязали лысых и с длинными волосами»: очевидцы рассказали о задержаниях подростков в ТЦ Новосибирска

Фото: Сиб.фм, соцсети, предоставлены собеседниками издания

В Новосибирске социальные сети пестрят сообщениями об очередных задержаниях подростков в торговых центрах, однако полиция не сообщает число задержанных.

Движение ЧВК "Редан" стремительно распространилось в России, став особенно популярным среди подростков. Если в конце февраля сообщения о новой субкультуре приходили только из Москвы, то к началу марту о встречах «пауков» стали писать и региональные СМИ. При этом до сих пор не понятно – кто собирается и кого задерживают в торговых центрах Новосибирска. Есть ли среди доставленных в участки подростков настоящие "редановцы" и их антагонисты "оффники"? Сиб.фм пообщался с любителями посещать "Галик" (с молодежного сленга — ТРЦ "Галерея") и ТРЦ "Ауру".

Снова "Редан"?

В воскресенье, 5 марта, стало известно, что полиция задержала около десяти подростков у ТРЦ «Галерея». На опубликованных кадрах видно, что несколько молодых людей в тёмной одежде проходят в спецтранспорт. В социальных сетях тут же сделали вывод об очередной сходке ЧВК "Редан". Но у задержанных не было никакой символики мультфильма hunter x hunter – белого паука – главного символа «редановцев».

Фото «Вязали лысых и с длинными волосами»: очевидцы рассказали о задержаниях подростков в ТЦ Новосибирска 2

"Они ничего плохого не делали, не дрались, ни до кого не докапывались. Просто ходили толпой. Позже мы заметили правоохранителей, которые стали задерживать этих парней – видимо, из-за того, что они в черной одежде и с длинными волосами", — рассказала Сиб.фм Ангелина*.

Девушка предположила, что ОМОН в торговый центр вызвала охрана.

"После всех случаев, особенно тех, которые происходили в Москве, охранники стали быстро реагировать на толпу подростков и вызывать полицию", — отметила она.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске усилили охрану ТРЦ после первых массовых задержаний ЧВК «Редан». Тогда источник издания сообщил, что секюрити следят за подозрительными подростками и при первых же тревожных сигналах вызывают полицию. Помимо этого, он добавил, что служба безопасности знала заранее о сходках молодежи.

На минувших выходных ОМОН видели и в ТРЦ "Аура".

Фото «Вязали лысых и с длинными волосами»: очевидцы рассказали о задержаниях подростков в ТЦ Новосибирска 3

Подростки рассказали, что в ТРЦ «Аура» 5 марта было намного больше задержаний, чем в "Галерее". Собеседники прислали в редакцию видео.

Очевидица Катя* рассказала, что на каждом этаже было около 20 «омоновцев».

"Людей с длинными волосами и лысых просто берут и забирают. Шел лысый "чел" (парень — прим.ред.) и говорит: что я сделал? За что меня? Он вообще не похож ни на "редана", ни на "оффника", — вспомнила Екатерина

Другая девушка, Елизавета*, рассказала, что ГБР вызвал полицию после того, как подростки на фудкорте сдвинули столы, чтобы посидеть большой компанией.

По их словам, в "Ауре", как и в "Галерее" никаких драк и провокаций не было.

Есть ли чат со сходками?

В Новосибирске действительно существует чат ЧВК "Редан", где подростки обсуждают все их актуальные вопросы и просто делятся разными историями. В группе состоит около 170 человек, но никто не призывает собираться толпой в ТЦ.

Дети обычно пишут, что после школы пойдут "пошариться по Галику" и поесть в фудкорте. Массовые беспорядки и драки там никто не планирует.

Админ в описании группы закрепил сообщение, что никакие сходки не проводит, чат создан для общения сверстников.

Психолог из Новосибирска Алёна Гаврилова рассказала, что движет подростками, когда они собираются в ТЦ города.

"Подросткам нужна потребность в принятии и принадлежности. Для детей эта потребность особенно актуальна — им хочется чувствовать себя частью чего-то, частью сообщества, которое их поймёт и примет", — пояснила специалист.

Законность задержания

Новосибирский юрист Марина Сапожникова рассказала журналисту Сиб.фм, что у сотрудников полиции в рамках закона о полиции (ст.14), есть полномочия для задержания, если имеются для этого указанные в законе основания (совершение преступления, правонарушения, общественно опасное поведение и др.).

Фото «Вязали лысых и с длинными волосами»: очевидцы рассказали о задержаниях подростков в ТЦ Новосибирска 4

"В случае задержания несовершеннолетних в обязательном порядке должны быть уведомлены об этом их родители или законные представители", — сообщила юрист юридического кабинета «Кучеренко и Помельцев».

Однако в ГУ МВД никак не комментируют ситуацию с задержанием подростков на выходных.

Ранее Сиб.фм подробно рассказывал о движении ЧВК "Редан" и его появлении в Новосибирске Продавцы аниме-атрибутики сообщили, что после акций ЧВК "Редан" спрос на одежу с изображением пауков не вырос.

*Все имена изменены.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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