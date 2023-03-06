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В Новосибирске продавцы рассказали о спросе на аниме-атрибутику после акций ЧВК "Редан"

Фото В Новосибирске продавцы рассказали о спросе на аниме-атрибутику после акций ЧВК "Редан"
Фото В Новосибирске продавцы рассказали о спросе на аниме-атрибутику после акций ЧВК "Редан"

Фото: соцсети

В Новосибирске продавцы аниме-атрибутики сообщили, что после акций ЧВК "Редан" спрос на одежу с изображением пауков не вырос.

В Новосибирске не увеличился спрос на одежду с символикой молодежной субкультуры "Редан" — белыми пауками на черном фоне.

"После всех акций ничего нового у нас такого не было. Не было никакого спроса на черную одежду, на пауков и так далее", — сообщили журналисту Сиб.фм в магазине "Craft".

Продавец сообщил, что в ассортименте есть фигурки из мультфильма hunter x hunter, а также плакаты, но них спрос также не изменился.

В магазине аниме "Томодаче" продавец поделился, что они тоже не заметили никого спроса, хотя у них есть и толстовки и футболки с логотипами, которые носят "редановцы".

В "Stuff Nsk" рассказали, что до всей ситуации с ЧВК "Редан" даже не знали о существовании логотипов с пауками. Ажиотажа на аниме-одежу они также не ощутили.

Напомним, Сиб.фм подробно рассказывал про движение ЧВК "Редан" и как оно появилось в Новосибирске.

Также стало известно, что в Новосибирске усилили охрану ТРЦ после массовых задержаний ЧВК «Редан».

 

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Автор:
Дамир Трубников

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