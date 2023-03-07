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Консул Кыргызской Республики встретился с осуждёнными в Новосибирске киргизами перед депортацией

Фото Консул Кыргызской Республики встретился с осуждёнными в Новосибирске киргизами перед депортацией
Фото Консул Кыргызской Республики встретился с осуждёнными в Новосибирске киргизами перед депортацией

Фото: ГУФСИН РФ по Новосибирской области

Консул Киргизии посетил исправительную колонию №3 в Новосибирске.

Консул Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Новосибирске Азамат Аблаев посетил исправительную колонию №3 в Новосибирске.

Дипломатическому представителю провели экскурсию по территории колонии и показали, как в ней живут осужденные граждане Киргизии. Особый интерес Азамат Аблаев проявил к нормам питания, материальному обеспечению, трудоустройству осужденных, а также к тому, могут ли осужденные связаться с родственниками на родине.

Консул лично принял осужденных из Киргизии, чтобы ответить на их вопросы о праве на условно-досрочное освобождение, медицинского обслуживания и свидания с близкими родственниками. Также им объяснили, в каком порядке пройдет депортация для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызской Республики.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в женской колонии Новосибирска проведут концерт в честь 8 Марта. В нём осуждённые покажут творческие выступления. Также пройдут конкурс стенгазет, конкурс на самое красивое оформление праздничного блюда и викторина «Международный женский день».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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