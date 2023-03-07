Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

МЧС в Новосибирске перевели в режим повышенной готовности из-за 8 Марта

Фото МЧС в Новосибирске перевели в режим повышенной готовности из-за 8 Марта
Фото МЧС в Новосибирске перевели в режим повышенной готовности из-за 8 Марта

Фото: ГУ МЧС НСО

В Новосибирской области спасатели работают в режиме повышенной готовности в праздничные дни.

МЧС в Новосибирской области во время праздничных дней с 7 по 9 марта будет работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В период межсезонья возникает риск осложнения оперативной обстановки с происшествиями в быту, на дорогах и водоемах. С 7 по 9 марта все силы подразделений Главного управления МЧС России по Новосибирской области переведены в режим повышенной готовности – специалисты усиленно готовы к реагированию на возможные нештатные и чрезвычайные ситуации», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве напомнили о переменчивой погоде, из-за которой увеличивается риск пожаров, ДТП, происшествий на водоемах, объектах ТЭК и ЖКХ. Сегодня, 7 марта, на дорогах наблюдается гололедица, а порывы ветра достигают 16 метров в секунду. 8 и 9 марта в ночное время похолодает до -22 градусов.

«Грамотно оценивайте погодные условия за окном, чтобы не подвергать свою жизнь риску. Будьте внимательны к вопросам безопасности, чтобы ваши праздничные выходные не были омрачены нештатной ситуацией», — заключили в МЧС.

Напомним, сегодня губернатор Андрей Травников вручил знаки отличия «За материнскую доблесть».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11441
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
10172
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8390
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8144
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
7832
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
6958
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6751
Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска