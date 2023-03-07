МЧС в Новосибирске перевели в режим повышенной готовности из-за 8 Марта

Фото: ГУ МЧС НСО

В Новосибирской области спасатели работают в режиме повышенной готовности в праздничные дни.

МЧС в Новосибирской области во время праздничных дней с 7 по 9 марта будет работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В период межсезонья возникает риск осложнения оперативной обстановки с происшествиями в быту, на дорогах и водоемах. С 7 по 9 марта все силы подразделений Главного управления МЧС России по Новосибирской области переведены в режим повышенной готовности – специалисты усиленно готовы к реагированию на возможные нештатные и чрезвычайные ситуации», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве напомнили о переменчивой погоде, из-за которой увеличивается риск пожаров, ДТП, происшествий на водоемах, объектах ТЭК и ЖКХ. Сегодня, 7 марта, на дорогах наблюдается гололедица, а порывы ветра достигают 16 метров в секунду. 8 и 9 марта в ночное время похолодает до -22 градусов.

«Грамотно оценивайте погодные условия за окном, чтобы не подвергать свою жизнь риску. Будьте внимательны к вопросам безопасности, чтобы ваши праздничные выходные не были омрачены нештатной ситуацией», — заключили в МЧС.

Напомним, сегодня губернатор Андрей Травников вручил знаки отличия «За материнскую доблесть».