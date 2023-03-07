На выезде на Чуйский тракт в Новосибирской области уложат новый асфальт в рамках БКД

Минтранс НСО

В Новосибирской области отремонтируют 6 км трассы Р-256 между Черепаново и Сузуном.

В Новосибирской области в этом году отремонтируют участок трассы Р-256 между Черепаново и Сузуном с выходом на Чуйский тракт с 70 по 76 км. Работы будут вестись в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в правительстве региона.

Дорожникам предстоит привести к нормативным показателям 6 км дорожного полотна. Всего протяженность трассы составляет более 84 км. 8 км дороги было отремонтировано в 2022 году.

По информации регионального минтранса, в этом году дорожникам предстоит снять асфальтовое покрытие на шестикилометровом участке трассы, уложить выравнивающий слой, полностью заменить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, починить водопропускные трубы, установить сигнальные столбики, дорожные знаки и нанести разметку из термопластика.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирск получит дополнительно 150 млн. рублей на ремонт дорог. В 2023 году году на эти цели в Новосибирской области планируют потратить 29 млрд. рублей.