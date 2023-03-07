Назван регион Сибири, где сильнее всего подорожали цветы

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Согласно данным, стоимость самого дорого цветка за штуку составляет 247,9 рубля.

Стоимость свежесрезанного цветка в Сибири в 2023 году достигла 204,1 рубля. Это на 20,5 % больше, чем годом раньше, пишет ФедералПресс.

Оказалось, что дороже всего один цветок обойдется жителям Красноярская края (247,9 рубля) и Хакасии (237,6 рубля). Однако можно найти варианты подешевле в Омской области(147,4 рубля) и Томской области (165,5 рубля).

Особый рост цен в преддверии Международного женского дня был отмечен в Новосибирской области – на 27,8 % и в Иркутской области – на 23,2 %.

Напомним, названы регионы Сибири, где за год сильнее всего подорожали холодильники.