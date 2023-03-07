Новосибирская область оказалась на 4 месте по зарплатам среди регионов Сибири

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Работодатели в Новосибирской области в среднем предлагают зарплату 50 тысяч рублей.

Среди всех регионов Сибири Новосибирская область оказалась на 4 месте по предлагаемым зарплатам и на третьем — по ожидаемым. Но при этом новосибирцы, как и жители других регионов, в среднем ожидают получить меньше денег, чем готов получить работодатель. Такие данные получили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

В феврале самые высокие заработные платы в Сибири предлагали работодатели из Иркутской области: 67,5 тысячи рублей. Это на 16% больше, чем в среднем по России. Топ-2 по зарплатам — Красноярский край со средним предложением 62,8 тысячи (на 8% больше, чем в среднем по стране).

Остальные регионы оказались менее доходными, чем в среднем по России. На третьем месте в зарплатном рейтинге оказалась Омская область (56,4 тысячи рублей), Новосибирская область – на четвертом (56,2), на пятом – Томская область (50), на шестом – Кузбасс (50), и замыкает список Алтайский край (45).

При этом зарплатные ожидания распределены по регионам иначе. На первом месте оказался Красноярский край, где хотят зарабатывать 55 тысяч рублей, а на втором — Иркутская область (52,5 тысячи). Жители Новосибирской области в среднем претендуют на зарплату 50,1 тысячи рублей.

Все сибиряки назвали ожидаемые зарплаты меньше, чем работодатель готов платить: в среднем по России запрос соискателей составляет 58,6 тысячи рублей.

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