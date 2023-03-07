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Новосибирские учёные нашли в Якутии самый древний в мире алмаз

Фото Новосибирские учёные нашли в Якутии самый древний в мире алмаз
Фото Новосибирские учёные нашли в Якутии самый древний в мире алмаз

Фото: Pixabay.com

Учёные из Новосибирска обнаружили древнейший в мире алмаз.

Учёные из новосибирского Института геологии и минералогии СО РАН нашли в Якутии самый древний в мире алмаз. Об этом сообщает «Российская газета». Предположительно, возраст находки — около 3,6 млрд лет. Размер найденного алмаза — 0,3 мм. Минерал нашли в породах кимберлитовой трубки Удачная.

«Обнаруженный нами алмаз, по-видимому, является самым древним из изученных на сегодняшний день. Его возраст оценивается приблизительно в 3,6 миллиарда лет», — рассказал научный руководитель института Николай Похиленко.

Учёные утверждают, что найденный алмаз появился в период, когда поверхность Земли была покрыта водой. Древнейший минерал сформировался в литосфере на глубине 140 километров.

Напомним, новосибирские ученые ищут способ избавить мир от агрессии.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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