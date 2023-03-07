Новосибирских активистов научат разбивать модные карманные парки

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В ресурсном центре Октябрьского района Новосибирска начались специальные занятия по парковому ландшафту.

В Октябрьском районе Новосибирска дан старт курсам ландшафтного дизайна для активных жителей микрорайонов. Их научат озеленять дворы. Слушателями программы обучения стали около 50 добровольцев. Об этом сообщает портал «Новосибирские новости».

Подобные семинары каждый год проводит управление общественных связей администрации Новосибирска на базе УОЦ «Степ-класс». В этом году одна из главных тем — обустройство так называемых карманных парков.

Карманные парки или малые зоны отдыха очень популярны сегодня. Поэтому в этом году участников практикумов познакомят с тонкостями и современными тенденциями ландшафтного дизайна, а в конце обучения они защитят свой собственный проект благоустройства, который затем воплотят в жизнь на территории своего микрорайона.

Организаторы курсов уверены, что обучение позволит активистам направить свое «дворовое творчество» в нужное русло и сделать дворы сибирской столицы более ухоженными и комфортными.

Напомним, ранее сообщалось, что Парк Ангелов может появиться на месте взорвавшегося дома в Новосибирске.