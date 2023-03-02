В Новосибирске на месте взорвавшегося дома на Линейной может появиться парк ангелов

Фото Елены Отмаховой

Петиция о создании на месте дома №39 на улице Линейной в Новосибирске мемориала памяти появилась в День защитника отечества – Сиб.фм узнал у вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, как может выглядеть Аллея памяти.

Петиция о создании на улице Линейной аллеи памяти на платформе Change.org появилась неделю назад. Автором инициативы выступает некая жительница Новосибирска Татьяна.

"Жители окрестных домов, родственники и близкие погибших, а также сами жители этого дома, которым повезло остаться в живых, просят на месте дома организовать аллею памяти, сквер или парк", — говорится в обращении к горожанам.

Пока инициативу поддержали порядка 250 человек. Однако вице-мэр Новосибирска и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова уже взяла этот вопрос на контроль. Она рассказала Сиб.фм, что мемориал памяти на Линейной может появиться после разбора взорвавшегося дома.

«Вопрос отрабатываем: возможно, это будет не аллея. Разные предложения будем собирать от жителей – что это будет? Время у нас есть, – говорит Анна Терешкова.

– Но обязательно что-то будет высажено, сделано. Есть много разных предложений. Мы их будем собирать и что-то сделаем».

Вице-мэр рассказала о проектах, которые могут воплотиться в жизнь в ближайшем будущем. Рассматриваются идеи от мини-сада слёз и до парка ангелов. Он может появиться на месте стихийного мемориала, который уже покрыла пелена снега.

«Пока никуда не торопимся, потому что нужно ждать, когда снесут дом»,

– добавила Анна Терешкова.

Говоря о «Парке ангелов», вице-мэр имела в виду сквер, который разбит на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В страшном пожаре 25 марта 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей. На месте образовался стихийный мемориал из детских игрушек.

15 сентября этого же года на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове открыли «Парк ангелов», где высажены канадские и другие породы деревьев. К созданию сквера привлекались иностранные специалисты. В центре композиции – ротонда, внутри которой барабан с выбитыми именами погибших. Место — красивое, но у кемеровчан оно до сих пор вызывает чувство страха.

Напомним, сейчас жители подъездов №1 и 4 дома №39 на Линейной продолжают выносить из пятиэтажки личные вещи, в том числе оконные рамы. Далее разрушенное здание разберут и пустят на муниципальные нужды. Согласно последним данным, от взрыва газа погибли 15 человек.