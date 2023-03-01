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В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна

Фото В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна
Фото В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна

Коллаж Сиб.фм: фото автора

Дом №39 на улице Линейной в Новосибирске, где 9 февраля произошёл взрыв газа, продолжают разбирать: сейчас половина жильцов из подъездов уцелевшей пятиэтажки повытаскивали из оконных проёмов рамы.

Сегодня, 1 марта, прошло 20 дней с момента трагедии в доме №39 на улице Линейная. Фактически, выносить вещи жильцы пятиэтажки начали ещё 11 февраля. К 1 марта в доме почти не осталось мебели. Демонтируют жильцы уцелевших квартир даже рамы.

Фото В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна 2

Фото В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна 3

«Приходят со специалистами, мы пропускаем. Пластиковые рамы в первом и четвёртом подъездах демонтировали. Некоторые ещё приходят, что-то забирают», – рассказал Сиб.фм один из дежуривших в оцеплении правоохранителей.

Фото В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна 4

Фото В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна 5

Также по периметру оцепленной территории расставлены и валяются старые кресла, которые, видимо, никто не будет уже забирать.

Фото В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна 6

Фото В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна 7

А вот во дворе разрушенного дома сегодня работал грейдер: снег сгребали с прилегающих дворовых дорог. Удивительно это было, так как в других дворах снег оставался нетронутым.

Фото В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна 8

Почти совсем покрылся снегом мемориал, который создали жители ближайших домов в память о 15 погибших жителях пятиэтажки.

Фото В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна 9

Второго мемориала, который организовали с другой стороны дома, сегодня уже и нет вовсе.

Фото В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна 10

Но те, кто «сэлфятся» на фоне поделенного пополам дома, остаются до сих пор. Преимущественно без фотографии мимо не проходят молодые девушки.

Фото В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна 11

Напомним, взрыв, из-за которого погибли 15 человек, прозвучал рано утром 9 февраля. Следующие два дня спасатели разбирали завалы, а ещё через несколько дней жители расселённого дома получили выплаты.

Саму пятиэтажку оценили в сумму, превышающую 330 миллионов рублей. Квартиры у жильцов дома выкупит мэрия Новосибирска. По информации управляющей компании, в доме их было 60, в них зарегистрированы 118 жильцов.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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