В Новосибирске из взорвавшегося на Линейной дома вытащили окна

Коллаж Сиб.фм: фото автора

Дом №39 на улице Линейной в Новосибирске, где 9 февраля произошёл взрыв газа, продолжают разбирать: сейчас половина жильцов из подъездов уцелевшей пятиэтажки повытаскивали из оконных проёмов рамы.

Сегодня, 1 марта, прошло 20 дней с момента трагедии в доме №39 на улице Линейная. Фактически, выносить вещи жильцы пятиэтажки начали ещё 11 февраля. К 1 марта в доме почти не осталось мебели. Демонтируют жильцы уцелевших квартир даже рамы.

«Приходят со специалистами, мы пропускаем. Пластиковые рамы в первом и четвёртом подъездах демонтировали. Некоторые ещё приходят, что-то забирают», – рассказал Сиб.фм один из дежуривших в оцеплении правоохранителей.

Также по периметру оцепленной территории расставлены и валяются старые кресла, которые, видимо, никто не будет уже забирать.

А вот во дворе разрушенного дома сегодня работал грейдер: снег сгребали с прилегающих дворовых дорог. Удивительно это было, так как в других дворах снег оставался нетронутым.

Почти совсем покрылся снегом мемориал, который создали жители ближайших домов в память о 15 погибших жителях пятиэтажки.

Второго мемориала, который организовали с другой стороны дома, сегодня уже и нет вовсе.

Но те, кто «сэлфятся» на фоне поделенного пополам дома, остаются до сих пор. Преимущественно без фотографии мимо не проходят молодые девушки.

Напомним, взрыв, из-за которого погибли 15 человек, прозвучал рано утром 9 февраля. Следующие два дня спасатели разбирали завалы, а ещё через несколько дней жители расселённого дома получили выплаты.

Саму пятиэтажку оценили в сумму, превышающую 330 миллионов рублей. Квартиры у жильцов дома выкупит мэрия Новосибирска. По информации управляющей компании, в доме их было 60, в них зарегистрированы 118 жильцов.