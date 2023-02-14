«Он отказался от газа»: кто спасся из обрушенных подъездов дома на Линейной в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм: фото автора и Густаво Зырянова

В Новосибирске идентифицировали большинство останков, найденных на развалах дома №39 на улице Линейной. Многих из тех, кто выжил, в то утро просто не было дома, остальные случаи похожи на чудо. Корреспондент Сиб.фм постарался разобраться, что известно о жителях уничтоженных взрывом газа квартир.

Итак, два крайних подъезда по бокам (№1 и №4) на момент взрыва почти не пострадали. По предварительной информации, эпицентр взрыва находился в квартире №21, расположенной на втором этаже второго подъезда. Там проживала пенсионерка, и ей накануне меняли элементы газового оборудования. Что известно об остальных погибших/ пропавших без вести (следует отметить, что найдены не все тела)?

В эпицентре взрыва

Во втором подъезде выворочена половина. Входная группа – наиболее повреждена. От косяка, где находилась 21 квартира, ничего не осталось.

На первом этаже располагались 16, 17 и 18 квартиры. В одной из них, скорее всего, и проживала семья мигрантов, где воспитывался 7-летний Нурик. Мальчик выходил утром в школу, и сразу за его спиной рухнул подъезд, под обломками которого осталась мама мальчика. Ребёнка пригрели соседи, а женщину прооперировали в НИИТО.

О жителях второго этажа 2-го подъезда известно больше всего. Именно здесь, по предварительной версии, в квартире пенсионерки Марьи Ивановны под №21 был эпицентр взрыва. Накануне женщина рассказывала соседям, что поменяла оборудование.

Рядом на этом же этаже находится квартира №20 (это однокомнатная) – здесь жильё снимали Богдан и его девушка, 22-летняя Анна Нечуятова. Молодой человек вышел из дома за несколько минут до того, как прозвучал взрыв, а его девушка погибла под завалами.

При этом Аня несколько раз отмечала утром 9 февраля, что пахнет газом. Из этой квартиры выжил кот Митя, которого прооперировали зоозащитники.

В 19 квартире жили любители выпить Константин и его гражданская супруга Светлана. Паре очередной визит в гости спас жизнь: их не было дома. Мужчина несколько дней потом ждал у подъезда кота, а его сожительница уехала на велосипеде.

«Мне Костя позвонил, сказал: «У меня дом взлетел». Я говорю ему: «Хватит шутить!», а подхожу – дома, действительно нет. А утечка газа, она была: люди жаловались. Костя отказался от газа, сказал: «Зачем платить, если печка есть?» Пока пьёт где-то»,

– грустно поделилась Светлана с корреспондентом Сиб.фм.

Над эпицентром взрыва обрушились два этажа – 3 и 4 (это квартиры с 22 по 27). В уцелевшей квартире на пятом этаже (28 квартира) жила семья Натальи. Они как раз собирались выходить из квартиры, и женщина получила удар плитой в подъезде.

"Меня прижало, и я куда-то полетела. Я на время потеряла сознание и когда очнулась, мы оказались на развалинах на 3 этаже, — рассказала Сиб.фм Наталья. — Кричала соседям, чтобы спасли хотя бы нашего ребенка".

В семье нашей героини все успели выбраться до окончательного обрушения. Напротив от квартиры Натальи жил мужчина, который 9 февраля потерял жену и 2-летнюю дочь. Константин находился на кухне в момент взрыва, а его супруга Надежда кормила дочку. Удар отрезал главу семейства от них. Сам мужчина даже не помнил, как вышел в подъезд. В последующем этот этаж, который свисал над развалинами, спасатели обрушили с помощью спецтехники.

Эхо взрыва

Гораздо меньше известно о жителях ближайшего к 21 квартире стояка 3 подъезда.

Здесь ничего не осталось от 31, 34, 37, 40 и 43 квартир. О том, как неизвестный мигрант чудесным образом в тапочках спасся, выбегая из 31 квартиры на первом этаже, Сиб.фм уже рассказывал. Но его дальнейшая судьба неизвестна, так как у него были проблемы с документами.

До сих пор не известной остается судьба майора ГУФСИН в отставке – 58-летней Елены Романовой. Она жила на третьем этаже, в 37 квартире. Как отмечают следователи, из угловых двушек и было извлечено много фрагментов тел, которые тяжелее всего опознавать.

Так, например, в одной из этих квартир проживали бабушка и дядя Жанны, с которой долгое время работали психологи. Девушка пришла к месту трагедии с цветами и очень долго плакала.

«Разговаривали накануне. Бабушка уже была на пенсии. Про утечку газа ничего не говорила»,

- с трудом произносит Жанна.

Многие из жильцов квартир до сих пор значатся пропавшими без вести. Следователи работают с изъятым на месте трагедии биоматериалом. Окончательно итоги исследования останков могут озвучить и спустя месяц. Между тем, уже сегодня, 14 февраля, власти Новосибирска ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения дома №39 на улице Линейной .