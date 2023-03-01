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В Новосибирске горожане предложили разбить Аллею Памяти на месте взорвавшегося дома на Линейной

Фото В Новосибирске горожане предложили разбить Аллею Памяти на месте взорвавшегося дома на Линейной
Фото В Новосибирске горожане предложили разбить Аллею Памяти на месте взорвавшегося дома на Линейной

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске жители дома, разрушенного взрывом газа, против строительства нового жилья на этом участке.

Жители Новосибирска разместили в сети Интернет петицию с призывом создать на месте взорвавшегося дома на ул. Линейная аллею памяти или сквер. На сегодняшний день петицию подписали 112 человек.

"Жители окрестных домов, родственники и близкие погибших, а также сами жители этого дома, которым повезло остаться в живых, просят на месте дома организовать аллею памяти, сквер или парк", — говорится в обращении на платформе Change.org.

Напомним, 9 февраля в Новосибирске, в доме №39 по улице Линейная, взорвался газ. Погибли 15 человек, в том числе двухлетняя девочка. Еще 39 оказались в больнице.

На днях стало известно, что сам дом, квартиры в нем и земельный участок выкупит муниципалитет. Затем дом будет снесен как не подлежащий восстановлению.

Как ранее писал Сиб.фм, после взрыва на месте трагедии образовался стихийный мемориал - к месту взрыва люди несли цветы, игрушки, портреты погибших.

 

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