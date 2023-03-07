Около 80 тысяч жителей НСО получили новое единое пособие на ребёнка до 17 лет

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области с начала 2023 года выплачивают новое детское пособие.

В Новосибирской области с 1 января 2023 года около 80 несовершеннолетних и будущих мам получили новое ежемесячное пособие на детей в возрасте от 0 до 17 лет и беременных женщин. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Единое пособие ввели 1 января текущего года.

Выплату получают семьи с невысоким доходом — среднедушевой доход в семье в Новосибирской области не должен превышать 14 728 рублей на каждого члена семьи. Доходы мобилизованных не учитываются.

«Данное пособие обеспечивает Социальный фонд России. Срок рассмотрения заявлений – от 10 рабочих дней. Он напрямую зависит от поступления в СФР из других ведомств информации, необходимой для установления пособия, так как выплата устанавливается на основе комплексной оценки нуждаемости, и может быть продлен, если эти сведения своевременно не поступили в Фонд», — сообщили в СФР.

Размер пособия составляет от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума: для беременных – от ПМ для трудоспособного населения (в Новосибирской области он составляет 16 054 руб.), на детей – от ПМ для детей (в Новосибирской области – 15 261 руб.).

Напомним, ранее сообщалось, что родители в Новосибирске не получили детские выплаты в марте 2023.