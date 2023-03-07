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общество

Около 80 тысяч жителей НСО получили новое единое пособие на ребёнка до 17 лет

Фото Около 80 тысяч жителей НСО получили новое единое пособие на ребёнка до 17 лет
Фото Около 80 тысяч жителей НСО получили новое единое пособие на ребёнка до 17 лет

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области с начала 2023 года выплачивают новое детское пособие.

В Новосибирской области с 1 января 2023 года около 80 несовершеннолетних и будущих мам получили новое ежемесячное пособие на детей в возрасте от 0 до 17 лет и беременных женщин. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Единое пособие ввели 1 января текущего года.

Выплату получают семьи с невысоким доходом — среднедушевой доход в семье в Новосибирской области не должен превышать 14 728 рублей на каждого члена семьи. Доходы мобилизованных не учитываются.

«Данное пособие обеспечивает Социальный фонд России. Срок рассмотрения заявлений – от 10 рабочих дней. Он напрямую зависит от поступления в СФР из других ведомств информации, необходимой для установления пособия, так как выплата устанавливается на основе комплексной оценки нуждаемости, и может быть продлен, если эти сведения своевременно не поступили в Фонд», — сообщили в СФР.

Размер пособия составляет от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума: для беременных – от ПМ для трудоспособного населения (в Новосибирской области он составляет 16 054 руб.), на детей – от ПМ для детей (в Новосибирской области – 15 261 руб.).

Напомним, ранее сообщалось, что родители в Новосибирске не получили детские выплаты в марте 2023.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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