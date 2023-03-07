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Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены

Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены
Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены

Pixabay.com

Героинями Международного женского дня были, есть и остаются самые важные женщины в жизни любого мужчины – мама, супруга или любимая девушка. Именно для них российских мужчины выкладываются по полной в этот весенний праздник. Только им посвящают они самые душевные слова и преподносят самые дорогие подарки. Предлагаем мужской части наших читателей скачать красивые открытки и выбрать самые прекрасные поздравления, которых достойны их главные женщины.

Самые трогательные поздравления для мам в стихах и прозе

Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены 2

Восьмого Марта, моя мама,

Тебя с любовью поздравляю,

Весны в душе и ярких красок

Тебе, родная, пожелаю.

Красивых, колдовских закатов

И восхитительных рассветов,

Пусть жизнь твоя подборкой будет

Счастливых, радостных сюжетов.

Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены 3

В этот день марта, наполненный светлой радостью, любовью и нежностью, желаю, моя самая близкая женщина, пусть твое лицо всегда озаряет улыбка, глаза излучают счастье, а сердце согревает любовь.

Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены 4

Мамочка, моя родная

Поздравляю с 8 Марта,

В этот день тебя желаю:

Пусть глаза сияют ярко.

Пусть весна подарит много

Восхитительных минут.

Станешь яркой и красивой,

Словно радужный салют!

Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены 5

Моя родная, я так хочу, чтобы ты была всегда самой ласковой, красивой и веселой мамочкой! А чтобы это все исполнилось, я буду настоящим волшебником и несмотря на маленький возраст, буду для тебя придумывать большие чудеса!

Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены 6

Мамочка, мой добрый ангел,

С 8 Марта поздравляю,

Жить в любви, огромном счастье

Я всегда тебе желаю.

Пусть мечты все воплотятся,

Будет миром полон дом.

Сил тебе, терпения, мама,

Чтобы всех укрыть крылом.

Пусть здоровье не подводит,

Оптимизм не покидает,

А любовь родных и близких

На свершения вдохновляют.

Самые лучшие строки для любой женщины в прозе и в стихах

Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены 7

Я рад, что лучшая из женщин

Со мною рядом навсегда.

Ты для меня так ярко светишь,

Как путеводная звезда.

Ты — утешенье и отрада,

Ты радость, ты судьба моя!

Я рад, что есть Восьмое марта —

Опять в любви признаюсь я.

Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены 8

Дорогая, любимая моя жена! Всем сердцем поздравляю тебя с 8 марта! Ты знаешь – я не поэт, и иногда слова даются мне с трудом. Но для тебя у меня накопилось масса теплых и светлых пожеланий. Знай, ты – самая лучшая в мире женщина, страстная любовница, нежная жена, заботливая и ласковая мать. Твоя утонченная внешность до сих пор является для меня эталоном красоты. И я горд, что являюсь единственным обладателем такого сокровища! Я готов всему миру кричать о своей любви и признательности. С праздником! Я тебя люблю!

Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены 9

Ты, как звезда путеводная, ярко сияешь.

И сердце колотится рядом с тобой.

Ты главного, милая, еще не знаешь:

Как повезло тебе, что ты со мной!

Тебе в Женский день я одно пожелаю:

Всегда оставайся такой как сейчас!

Тебя я люблю больше жизни и знаю

Любить так, как я, в жизни можно лишь раз!

Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены 10

Моя любимая, неоценимая женушка! Спешу поздравить тебя с женским праздником! Быть может, я не часто говорю тебе слова, которые, бесспорно, ты заслуживаешь, но я хочу, чтобы ты знала – я дорожу тобой. Несмотря на то, что ты такая хрупкая, нежная и ранимая, а может быть именно поэтому, твоя поддержка делает меня невероятно сильным! Когда ты рядом — я могу свернуть горы! Я очень благодарен судьбе за то, что ты со мной в радости и горе! Спасибо тебе.

Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены 11

У меня есть ты, а это значит,

Что справлюсь с любой непосильной задачей!

Трудности все для тебя разрешу,

И неба достану большую звезду!

Искренних чувств от тебя не тая,

С праздником я поздравляю тебя,

Если веселой будешь всегда —

Буду счастливым и радостным я!

Фото Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены 12

Дорогая жена, позволь первым поздравить тебя с 8 марта! Ты ежедневно озаряешь меня своей любовью и нежностью, ты заботливая, нежная и самая лучшая женщина в мире. Красоту твою ни с чем не сравнить, доброту твою ничем не измерить, ты мила, приветлива и благодушна, ты идеальна. Ты только моя! С праздником, любимая.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Новосибирск
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