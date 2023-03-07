Открытки с 8 Марта 2023: поздравления для мамы, девушки и жены

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Героинями Международного женского дня были, есть и остаются самые важные женщины в жизни любого мужчины – мама, супруга или любимая девушка. Именно для них российских мужчины выкладываются по полной в этот весенний праздник. Только им посвящают они самые душевные слова и преподносят самые дорогие подарки. Предлагаем мужской части наших читателей скачать красивые открытки и выбрать самые прекрасные поздравления, которых достойны их главные женщины.
Восьмого Марта, моя мама,
Тебя с любовью поздравляю,
Весны в душе и ярких красок
Тебе, родная, пожелаю.
Красивых, колдовских закатов
И восхитительных рассветов,
Пусть жизнь твоя подборкой будет
Счастливых, радостных сюжетов.
В этот день марта, наполненный светлой радостью, любовью и нежностью, желаю, моя самая близкая женщина, пусть твое лицо всегда озаряет улыбка, глаза излучают счастье, а сердце согревает любовь.
Мамочка, моя родная
Поздравляю с 8 Марта,
В этот день тебя желаю:
Пусть глаза сияют ярко.
Пусть весна подарит много
Восхитительных минут.
Станешь яркой и красивой,
Словно радужный салют!
Моя родная, я так хочу, чтобы ты была всегда самой ласковой, красивой и веселой мамочкой! А чтобы это все исполнилось, я буду настоящим волшебником и несмотря на маленький возраст, буду для тебя придумывать большие чудеса!
Мамочка, мой добрый ангел,
С 8 Марта поздравляю,
Жить в любви, огромном счастье
Я всегда тебе желаю.
Пусть мечты все воплотятся,
Будет миром полон дом.
Сил тебе, терпения, мама,
Чтобы всех укрыть крылом.
Пусть здоровье не подводит,
Оптимизм не покидает,
А любовь родных и близких
На свершения вдохновляют.
Я рад, что лучшая из женщин
Со мною рядом навсегда.
Ты для меня так ярко светишь,
Как путеводная звезда.
Ты — утешенье и отрада,
Ты радость, ты судьба моя!
Я рад, что есть Восьмое марта —
Опять в любви признаюсь я.
Дорогая, любимая моя жена! Всем сердцем поздравляю тебя с 8 марта! Ты знаешь – я не поэт, и иногда слова даются мне с трудом. Но для тебя у меня накопилось масса теплых и светлых пожеланий. Знай, ты – самая лучшая в мире женщина, страстная любовница, нежная жена, заботливая и ласковая мать. Твоя утонченная внешность до сих пор является для меня эталоном красоты. И я горд, что являюсь единственным обладателем такого сокровища! Я готов всему миру кричать о своей любви и признательности. С праздником! Я тебя люблю!
Ты, как звезда путеводная, ярко сияешь.
И сердце колотится рядом с тобой.
Ты главного, милая, еще не знаешь:
Как повезло тебе, что ты со мной!
Тебе в Женский день я одно пожелаю:
Всегда оставайся такой как сейчас!
Тебя я люблю больше жизни и знаю
Любить так, как я, в жизни можно лишь раз!
Моя любимая, неоценимая женушка! Спешу поздравить тебя с женским праздником! Быть может, я не часто говорю тебе слова, которые, бесспорно, ты заслуживаешь, но я хочу, чтобы ты знала – я дорожу тобой. Несмотря на то, что ты такая хрупкая, нежная и ранимая, а может быть именно поэтому, твоя поддержка делает меня невероятно сильным! Когда ты рядом — я могу свернуть горы! Я очень благодарен судьбе за то, что ты со мной в радости и горе! Спасибо тебе.
У меня есть ты, а это значит,
Что справлюсь с любой непосильной задачей!
Трудности все для тебя разрешу,
И неба достану большую звезду!
Искренних чувств от тебя не тая,
С праздником я поздравляю тебя,
Если веселой будешь всегда —
Буду счастливым и радостным я!
Дорогая жена, позволь первым поздравить тебя с 8 марта! Ты ежедневно озаряешь меня своей любовью и нежностью, ты заботливая, нежная и самая лучшая женщина в мире. Красоту твою ни с чем не сравнить, доброту твою ничем не измерить, ты мила, приветлива и благодушна, ты идеальна. Ты только моя! С праздником, любимая.
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