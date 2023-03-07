Пассажирку оштрафовали за курение в самолёте Москва — Новосибирск

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

Жительница Москвы закурила электронную сигарету в самолёте до Новосибирска.

Москвичку оштрафовали за курение в самолёте, который летел из столицы в Новосибирск. Об этом сообщили в транспортной полиции. В ведомстве рассказали, что 26-летняя пассажирка закурила электронную сигарету в туалете.

Экипаж узнал о правонарушении и доложил в дежурную часть в Толмачёво.

«В отношении женщины сотрудниками транспортной полиции составлен протокол об административном правонарушении по факту нарушения установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», — говорится в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в декабре в аэропорту Толмачево в Новосибирске задержали пассажира — экипаж самолета после приземления запросил наряд полицейских из-за курения на борту. Рейс следовал в Новосибирск из Петропавловска-Камчатского. 38-летний житель Астраханской области закурил в туалете самолета во время рейса. Благодаря датчикам дыма, его нарушение быстро заметили.

Напомним, ранее в Новосибирске вынужденно сел самолёт из Пекина.