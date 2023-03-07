Патологический налет на языке может быть признаком онкологии

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Врач Ольга Чиркова предупредила, что патологический налет на языке говорит о начинающемся раке.

Патологический налет на языке может быть признаком развивающегося рака языка, лучевой болезни, инфекционных заболеваний, болезней ЖКТ, дыхательной системы и эндокринных заболеваний. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, при появлении на языке налета темных оттенков нужно срочно обратиться к врачу.

«Налет при заболеваниях ЖКТ счищается без повреждений языка. Если налет имеет темные оттенки, не отделяется или отделяется, повреждая слизистую, переходит на щеки и глотку, вызывает боль и дискомфорт. Срочно обратитесь к врачу», — поделилась специалист.

Чиркова уточнила, в зависимости от недуга различается цвет, запах, консистенция налета и его расположение. У здорового человека язык чистый, влажный, розовый, с гладкими ровными краями и хорошо заметными сосочками, добавила она.

«Что же касается не опасных для жизни состояний, то белый цвет налета говорит о проблемах с желудком, желтоватый — с желчевыводящей системой, бело-серый — с поджелудочной железой» , — подытожила терапевт.

Напомним, терапевт рассказала о самом тяжелом блюде для пищеварения.