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Под Новосибирском фермер Пятков с семьей остался на улице после пожара

Фото Под Новосибирском фермер Пятков с семьей остался на улице после пожара
Фото Под Новосибирском фермер Пятков с семьей остался на улице после пожара

Коллаж Сиб.фм: фото из социальных сетей Валерия Пяткова

В Тогучинском районе Новосибирской области вчера, 6 марта, все пожарные силы были стянуты к дому фермера Валерия Пяткова – пришлось даже на руках переносить автолавку, однако дом сохранить так и не удалось.

Пожар на улице Центральная 6 марта начался в 19.30. Сначала взорвался холодильник на веранде, а потом пламя перекинулось на деревянный дом.

«Огнём мгновенно взялись стены деревянного дома и пол. В это время мои дети делали уроки в своих комнатах, жена была в Новосибирске, а я прилёг отдохнуть пораньше, после управки на ферме. Сказалась моя усталость с рабочих выходных. Крики старшего сына о пожаре мгновенно оборвали сон, языки пламени с неимоверной силой врывались в дом через открытую ребёнком входную дверь. Моя попытка закрыть её не получилась из-за раскалённой снаружи ручки двери. Тогда я громко дал команду: «в окно!!!», — описал всю ситуацию Валерий Пятков в социальных сетях.

– Буквально в трико и босиком мы оказались на улице, через мгновенье прилетела пожарная машина, вызванная соседями, заметившими возгорание с улицы. Я помог размотать пожарные рукава прибывшему пожарному расчету и мощная струя воды пошла на спасение дома».

Как рассказывает Валерий, дальше на помощь пришли соседи, которые помогли фермеру в трико одеться. Тем временем, огонь подбирался к стоящей неподалёку автолавке, и в любой момент машина могла вспыхнуть. Соседи на руках перенесли машину.

«Из-за сильных порывов ветра пламя пожирало крышу и веранду дома, огонь перебросился в подвал дома, где хранился уголь и дрова для отопления печи. И тут мои соседи не растерялась — разобрали пылающие доски и потушили уголь, — продолжает рассказывать Валерий Пятков. – Но стала заканчиваться вода в пожарных машинах, тогда благодаря профессиональным действиям работника пожарной службы Новикова Алексея, были проброшены пожарные рукава к недалеко находящемуся пожарному гидранту, и началась подпитка столь драгоценной водой. Подоспели на помощь ещё два пожарных расчета из Тогучина и Горного. Ребята смогли сбить пламя и не дали огню поглотить стены и перекрытия дома, большим количеством воды пролили подвал, стены и крышу. Оперативно демонтировали остатки кровли, чтобы порывы ветра не раскидали железо на линию передач».

Несмотря на то, что на помощь Валерию Пяткову пришли все соседи, сохранить дом не удалось. В итоге, Валерий и Любовь остались на улице. Семью фермера приютили односельчане и одели их. Однако сейчас Пятковым пригодится любая посильная помощь в восстановлении дома.

Читайте также на сайте Сиб.фм: как новосибирские подростки Данил Шибанов и Максим Кащеев спасали от пожара жителей девятиэтажки на улице Бориса Богаткова, и почему получили высокие награды.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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