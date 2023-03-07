Под Новосибирском в аварии погиб отдыхавший на обочине таксист

Фото: ГИБДД НСО

Смертельная авария произошла в Новосибирской области.

В Новосибирской области в результате ДТП погиб водитель. Авария произошла в ночь на 7 марта в Искитимском районе, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Около 4:30 водитель 1989 года рождения ехал на «Инфинити ФХ-35» по ул. Шипуновский квартал совершил наезд на стоящее транспортное средство «Хендай Солярис», в салоне которого находился водитель 1965 года рождения. Водитель последнего авто погиб на месте.

Экспертиза показала, что водитель «Инфинити» был за рулём в нетрезвом виде. В соцсетях также уточнили, что погибший водитель был таксистом — он припарковался у обочины, чтобы отдохнуть.

Проводится проверка.

Напомним, накануне в Новосибирске автомобиль приставов попал в тройное ДТП.