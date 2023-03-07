Под Новосибирском женщина погибла в ДТП с грузовиком

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирской области произошло смертельная авария с участием большегруза.

В Тогучинском районе Новосибирской области в результате аварии с большегрузом погибла женщина 1966 года рождения. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Сегодня около 18:05 женщина 1966 года рождения, управляя автомобилем Nissan Tino, двигалась по автодороге К-19Р "Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий" со стороны города Новосибирска и на 48 км при неустановленных обстоятельствах не справилась с управлением, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с грузовым автомобилем Shacman с полуприцепом, который двигался со стороны города Ленинск-Кузнецкий», — уточнили в ведомстве.

Сибирячка скончалась на месте от полученных травм. Проводится проверка.

Напомним, пьяный водитель Infiniti устроил смертельное ДТП под Новосибирском.