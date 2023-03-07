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Пьяный водитель Infiniti устроил смертельное ДТП под Новосибирском

Фото Пьяный водитель Infiniti устроил смертельное ДТП под Новосибирском
Фото Пьяный водитель Infiniti устроил смертельное ДТП под Новосибирском

Фото: Сиб.фм

Таксист погиб в результате аварии с пьяным водителем в Новосибирской области.

В Искитимском районе водитель погиб в результате ДТП с нетрезвым автомобилистом. Авария произошла в ночь на 7 марта, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Около 4:30 водитель 1989 года рождения ехал на «Инфинити ФХ-35» по ул. Шипуновский квартал совершил наезд на стоящее транспортное средство «Хендай Солярис», в салоне которого находился водитель 1965 года рождения. Водитель последнего авто погиб на месте.

Водитель «Инфинити» был за рулём в нетрезвом виде. Предположительно, погибший водитель был таксистом — он припарковался у обочины, чтобы отдохнуть.

Проводится проверка.

Напомним, накануне в Новосибирске автомобиль приставов попал в тройное ДТП.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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