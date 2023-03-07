Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Приют для животных сгорел в Ленобласти: погибло 18 собак и почти 40 кошек

Фото Приют для животных сгорел в Ленобласти: погибло 18 собак и почти 40 кошек
Фото Приют для животных сгорел в Ленобласти: погибло 18 собак и почти 40 кошек

Freepik, authors: Bilanol

Жуткий пожар в Ленинградской области унес жизни более 50 обитателей приюта для животных. Выживших срочно пытаются пристроить.

Трагический инцидент со множественными смертями произошел в поселке Мучихино Кировского района Ленинградской области. Страшный пожар разразился в домашнем мини-приюте для животных. В огне погибли десятки животных — собаки и кошки, которых неравнодушная жительница спасала, выхаживала и лечила, пишет Online47.

По словам хозяйки приюта Елены, погибло как минимум 15 собак из 51 и почти все кошки. Пожарные, героически боровшиеся с огнем, видели только двух убегавших кошек — всего же их было 40, в том числе котята.

«Сгорело все дотла. Да плевать на эти вещи на самом деле, животные – вот это... Всего выжило 35, получается, если всех собрать, собак. Я не знаю, может, как-то подраскидать, потому что как же жить-то я здесь... И их я оставить не могу. Они все социальные, кроме тех двух. Все вольеры, все погорело...», — поделилась женщина.

Пожарные делали все возможное для спасения животных, однако многие из обитателей приюта погибли.

«В настоящее время вывезены 12 собак. Там на месте остаются еще порядка 20. Я не могу даже назвать точное число их там. Но порядка 50 было, точно погибло 18 собак. У женщины сгорело все — личные вещи, одежда, бытовая техника, миски, проводки, ошейники, все», — рассказала изданию соседка Юлия.

Напомним, под Новосибирском ищут новых хозяев 6 собакам из сгоревшего приюта.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

помощь
животные
смерть
приют
сгорел
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11501
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
10237
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8468
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8212
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
7882
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
7029
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6903
Поздравления с 8 Марта для коллег: новые красивые открытки с Международным женским днем