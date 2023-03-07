Приют для животных сгорел в Ленобласти: погибло 18 собак и почти 40 кошек

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Жуткий пожар в Ленинградской области унес жизни более 50 обитателей приюта для животных. Выживших срочно пытаются пристроить.

Трагический инцидент со множественными смертями произошел в поселке Мучихино Кировского района Ленинградской области. Страшный пожар разразился в домашнем мини-приюте для животных. В огне погибли десятки животных — собаки и кошки, которых неравнодушная жительница спасала, выхаживала и лечила, пишет Online47.

По словам хозяйки приюта Елены, погибло как минимум 15 собак из 51 и почти все кошки. Пожарные, героически боровшиеся с огнем, видели только двух убегавших кошек — всего же их было 40, в том числе котята.

«Сгорело все дотла. Да плевать на эти вещи на самом деле, животные – вот это... Всего выжило 35, получается, если всех собрать, собак. Я не знаю, может, как-то подраскидать, потому что как же жить-то я здесь... И их я оставить не могу. Они все социальные, кроме тех двух. Все вольеры, все погорело...», — поделилась женщина.

Пожарные делали все возможное для спасения животных, однако многие из обитателей приюта погибли.

«В настоящее время вывезены 12 собак. Там на месте остаются еще порядка 20. Я не могу даже назвать точное число их там. Но порядка 50 было, точно погибло 18 собак. У женщины сгорело все — личные вещи, одежда, бытовая техника, миски, проводки, ошейники, все», — рассказала изданию соседка Юлия.

Напомним, под Новосибирском ищут новых хозяев 6 собакам из сгоревшего приюта.