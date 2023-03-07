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общество

Психолог объяснила, почему россияне активно следят за бывшими в соцсетях

Фото Психолог объяснила, почему россияне активно следят за бывшими в соцсетях
Фото Психолог объяснила, почему россияне активно следят за бывшими в соцсетях

Freepik, authors: fizkes

По словам психолога Евгении Пименовой, слежка за бывшими в соцсетях говорит о невозможности отпустить их.

Слежка за социальными сетями бывших партнеров объясняется невозможностью отпустить отношения и желанием чувствовать себя незаменимыми. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала психолог Евгения Пименова. По словам специалиста, такая привычка не дает полностью пережить расставание и погрузиться в новые отношения.

«Мы будто пытаемся продлить их. Оживить что-то, чего уже нет, создавая иллюзию в своей голове. Это достаточно опасный путь. Ведь в какой-то момент мы можем так сконцентрироваться на этой постоянной слежке, что перестанем фокусироваться на своей собственной жизни и отношениях с другими людьми», — объяснила Пименова.

Психолог рекомендует после расставания найти хобби, завести новые знакомства, думать о переменах в свое жизни и больше общаться с близкими. А если потребуется — обратиться за помощью к психологу, подытожила она.

Напомним, психолог объяснила, почему россиянам хочется драмы в отношениях.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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