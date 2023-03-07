Пьяная тюменка жестоко избила родную мать на глазах у ребенка

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Жительнице Тюмени назначили 10 месяцев исправительных работ за избиение родной матери.

Суд назначил наказание в виде исправительных работ на 10 месяцев 45-летней жительнице Тюмени, которая избивала свою мать, пишет МегаТюмень.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. В тот день жительница Викуловского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударила свою мать кулаком по голове, затем схватила за волосы, сбросила с кресла и била головой об пол.

«В судебном заседании подсудимая вину признала частично, заявив, что только оттолкнула мать и та упала. Потерпевшая подтвердила, что все так и было, и сказала, что прощает злодейку», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

По словам несовершеннолетней дочери осужденной, ее мама часто ругается с бабушкой. В тот день она также была нетрезва и обвиняла бабулю, что по ее вине в жизни у нее все складывается плохо.

Напомним, 20-летнего жителя Новосибирска осудили за смертельное избиение мужчины.