Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта

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Эксперты «АльфаСтрахования» провели исследование и выяснили, каких подарков ждут женщины на Международный женский день.

Аналитики провели опрос среди россиянок и выяснили, каких подарков ждут дамы на 8 марта. Так, почти 46% женщин ждут в подарок украшения, 31% хотели бы получить кольцо, 6% — серьги, 5% — браслет, а 4% мечтают о премиальных часах, передает RT.

Сертификаты на покупку косметики хотят видеть в качестве подарка 25% опрошенных.

Еще 12% женщин рассчитывают на брендовые сумку, обувь или одежду, 9% заказали в подарок поход в салон массажа, спа-салон или студию красоты, а 2% хотели бы получить туристическую путёвку.

Кроме того, есть и те, кто ждет в подарок автомобиль. Однако таких менее 1%.

Напомним, в Новосибирске женщины назвали самые необычные подарки на 8 Марта.