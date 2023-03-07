Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта

Фото Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта
Фото Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта

Freepik, authors: fotostorm

Эксперты «АльфаСтрахования» провели исследование и выяснили, каких подарков ждут женщины на Международный женский день.

Аналитики провели опрос среди россиянок и выяснили, каких подарков ждут дамы на 8 марта. Так, почти 46% женщин ждут в подарок украшения, 31% хотели бы получить кольцо, 6% — серьги, 5% — браслет, а 4% мечтают о премиальных часах, передает RT.

Сертификаты на покупку косметики хотят видеть в качестве подарка 25% опрошенных.

Еще 12% женщин рассчитывают на брендовые сумку, обувь или одежду, 9% заказали в подарок поход в салон массажа, спа-салон или студию красоты, а 2% хотели бы получить туристическую путёвку.

Кроме того, есть и те, кто ждет в подарок автомобиль. Однако таких менее 1%.

Напомним, в Новосибирске женщины назвали самые необычные подарки на 8 Марта.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

1

Теги

подарки
праздник
опрос
8 марта
поздравление
исследование
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11441
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
10172
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8390
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8144
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
7832
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
6958
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6751
Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска