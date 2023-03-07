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В Новосибирске женщины назвали самые необычные подарки на 8 Марта

Фото В Новосибирске женщины назвали самые необычные подарки на 8 Марта
Фото В Новосибирске женщины назвали самые необычные подарки на 8 Марта

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Жительницы Новосибирска рассказали о неожиданных подарках на 8 Марта.

Лидерами среди необычных подарков на 8 Марта стали комнатные растения и домашние животные. Опрос накануне Международного женского дня провёл сервис SuperJob.

Комнатные растения стали неожиданным подарком для 10% опрошенных женщин. Домашний питомец стал необычным презентом для 9% участниц опроса. Также 6% посчитали нестандартным подарком украшения, сертификаты на разные активности, одежду и обувь. Ещё 4% опрошенных назвали путешествие, посуду и бытовую технику.

Также в список необычных подарков на Международный женских день попали компас, летняя резина, набор рыбака, песня, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живые бабочки.

Напомним, жители Новосибирска рассказали, сколько потратят на подарки к 8 Марта.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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