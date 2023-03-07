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Самарский губернатор предложил снабдить автопарк такси отечественными автомобилями

Фото Самарский губернатор предложил снабдить автопарк такси отечественными автомобилями
Фото Самарский губернатор предложил снабдить автопарк такси отечественными автомобилями

Pixabay.com

По мнению Дмитрия Азарова автопарк такси должен состоять только из отечественных автомобилей.

Самарская область совместно с АО «АВТОВАЗ» и Советом Федерации работает над проектом по замене иномарок в российских таксопарках на отечественные автомобили. Об этом пишет портал «Сова».

Дмитрий Азаров также в начале марта обсуждал эту идею с кураторами проекта "Выбирай свое" в ГД РФ Марией Бутиной и Сергеем Морозовым.

Самарский губернатор утверждает, что такой подход используют во многих странах мира. А учитывая санкционное давление, эта мера позволила бы поддержать «АВТОВАЗ» и других отечественных производителей в Самарской, Ульяновской областях и других регионах страны.

В декабре прошлого года призвала службы такси закупать отечественные машины и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. А глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который дает правительству право вводить обязательный для работы в России уровень локализации для комплектующих такси.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском погиб в ДТП отдыхавший на обочине таксист.

 

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