Самарский губернатор предложил снабдить автопарк такси отечественными автомобилями

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По мнению Дмитрия Азарова автопарк такси должен состоять только из отечественных автомобилей.

Самарская область совместно с АО «АВТОВАЗ» и Советом Федерации работает над проектом по замене иномарок в российских таксопарках на отечественные автомобили. Об этом пишет портал «Сова».

Дмитрий Азаров также в начале марта обсуждал эту идею с кураторами проекта "Выбирай свое" в ГД РФ Марией Бутиной и Сергеем Морозовым.

Самарский губернатор утверждает, что такой подход используют во многих странах мира. А учитывая санкционное давление, эта мера позволила бы поддержать «АВТОВАЗ» и других отечественных производителей в Самарской, Ульяновской областях и других регионах страны.

В декабре прошлого года призвала службы такси закупать отечественные машины и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. А глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который дает правительству право вводить обязательный для работы в России уровень локализации для комплектующих такси.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском погиб в ДТП отдыхавший на обочине таксист.