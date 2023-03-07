СГК ищет подрядчиков для замены теплосетей в Новосибирске на четверть миллиарда рублей

Пресс-служба СГК

В Новосибирске заменят теплосети на 10 улицах.

«Сибирская генерирующая компания» в этом году вдвое увеличит объем работ на теплосетях Новосибирска, по сравнению с прошлым годом. На эти цели будет потрачено 1,8 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это связано с тем, что в прошлом году СГК приступила к работе в рамках собственной инвестпрограммы, рассчитанной на 10 лет А нынче в городе началась реализация концессионного соглашения по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных, которое будет действовать столько же. Всего в 2023 году энергетики планируют потратить 4 млрд. рублей на то, чтобы привести в нормативное состояние около 19 км трубопровода на 30 участках.

Первые торги состоятся уже в марте. СГК ищет подрядчика (небольшую компанию, обладающую необходимым персоналом и техникой) для замены теплосетей на 10 улицах Новосибирска: Чаплыгина, Богаткова, Троллейной, Кошурникова, Нижегородской, Ленинградской, Высоцкого, Советской, Невельского и Комсомольской. Компания планирует потратить на это 257 млн. рублей.



Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Аплошкин назначен новым директором филиала СГК в Новосибирске.