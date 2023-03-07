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общество

Шеф повар назвал блюдо на завтрак, которое удивит любую женщину 8 марта

Фото Шеф повар назвал блюдо на завтрак, которое удивит любую женщину 8 марта
Фото Шеф повар назвал блюдо на завтрак, которое удивит любую женщину 8 марта

Freepik, authors: Azurita

По словам шеф-повара Александра Бельковича, идеальным подарочным блюдом станет завтрак из омлета с тунцом и сливочным сыром.

Идеальное блюдо для женщин на утро 8 марта — это омлет с тунцом и сливочным сыром. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал шеф-повар и телеведущий Александр Белькович. По его словам, нужно взбить пять яиц, добавить сливки и щепотку соли и тонким слоем вылить на сковородку.

«Я для своей жены приготовлю омлет со сливочным сыром или тунцом. Это фантастика. Очень легко делается. Берем пять яиц, добавляем сливки, щепотку соли и взбиваем. Тоненьким слоем выливаем на среднюю сковородку с антипригарным покрытием.Готовим на медленном огне», — поделился шеф-повар.

Белькович уточнил, что тунец нужно перетереть вилкой по волокнам, добавить сливочный сыр, залить соусом из банки из-под тунца и перемешать.

«Снимаем с огня омлет и тонким слоем намазываем начинку из тунца. Заворачиваем в рулетик, украшаем черри-помидорами, петрушкой и добавляем чуть-чуть масло из под тунца. Стакан апельсинового сока и цветочек в вазочку. И ваша половинка будет любить вас еще больше. Это будет прекрасный подарок на 8 марта», — заключил он.

Напомним, россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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