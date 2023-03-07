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Составлен среднестатистический портрет жительницы Новосибирска к 8 марта

Фото Составлен среднестатистический портрет жительницы Новосибирска к 8 марта
Фото Составлен среднестатистический портрет жительницы Новосибирска к 8 марта

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирскстате составили среднестатистический образ жительницы региона к 8 марта на основе данных за год.

Как сообщает Новосибирскстат, по данным начала 2022 года, в регионе проживали 1485,9 тысячи женщин, которых большинство – 53,4% от общего количества населения.

Большинство представителей прекрасной половины проживает в городах, и только 20% – в сельской местности. Если перевести статистику на русский народный язык, то на 10 девчонок по-прежнему 9 ребят, а где-то даже меньше.

«У городских жителей на 1000 мужчин – 1173 женщины, в сельской местности соотношение стремится к равенству – 1057 женщин на 1000 мужчин, – говорится в сообщении Новосибирскстата. – При этом ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. В среднем на 100 новорожденных девочек приходится от 103 до 108 мальчиков. В 2021 году в регионе на свет появились 13,6 тыс. девочек».

26 счастливиц в этот год родились 8 марта. Теперь, что касается среднего возраста представительниц прекрасного пола: ей 42,4 года. При этом в городе – больше молодёжи. В возрасте 80+ в Новосибирской области – 76,3 тысячи человек, столетних бабушек насчитывается 230.

«В 2021 году 19,2 тысячи невест Новосибирской области вступили в брак. Девушки предпочитают создавать семью в возрасте 20-29 лет»,

- считают статистики.

16-летних Джульетт в Новосибирской области – 29, а самой возрастной невестой стала 84-летняя бабушка. 44,4% женщин региона ещё могут родить ребёнка.

Кстати, а в агентстве безопасности «Гвардия» на женщин посмотрели с другой стороны и пришли к выводу, что воруют они не меньше мужчин.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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