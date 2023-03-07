Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирской области женщины накануне 8 Марта совершают кражи не реже мужчин

Фото В Новосибирской области женщины накануне 8 Марта совершают кражи не реже мужчин
Фото В Новосибирской области женщины накануне 8 Марта совершают кражи не реже мужчин

Фото Сиб.фм

В Новосибирске подсчитали, что женщин задерживают по подозрению в воровстве не реже, чем мужчин.

6 марта в Новосибирске задержали восьмерых человек после попыток хищения из магазинов. Половина из них — женщины. Об этом сообщили в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ.

Так, в Октябрьском районе женщина с двумя маленькими детьми попыталась уйти, не заплатив за покупку на сумму 500 рублей. Пожилая женщина не оплатила сыр на 350 рублей. Сорокалетняя женщина попыталась забрать с собой 2 пакетика корма для кошек.

Еще одна молодая девушка совершила множество краж из сетевых супермаркетов по всему Новосибирску. При этом когда её задержали, она легко согласилась оплатить картой причинённый ущерб на сумму 100 тысяч рублей.

Всех магазинных похитителей не стали задерживать и доставлять в отделение полиции, так как после прибытия АБ они соглашались оплатить покупку или компенсировать ущерб.

Ранее Сиб.фм сообщал, что полиция Новосибирска начала искать похитителей аккумуляторов с Киевской. За зиму они украли 2 аккумулятора и слили бензин с 4 машин.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11469
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
10203
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8425
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8172
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
7858
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
6999
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6768
Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска