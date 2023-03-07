В Новосибирской области женщины накануне 8 Марта совершают кражи не реже мужчин

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В Новосибирске подсчитали, что женщин задерживают по подозрению в воровстве не реже, чем мужчин.

6 марта в Новосибирске задержали восьмерых человек после попыток хищения из магазинов. Половина из них — женщины. Об этом сообщили в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ.

Так, в Октябрьском районе женщина с двумя маленькими детьми попыталась уйти, не заплатив за покупку на сумму 500 рублей. Пожилая женщина не оплатила сыр на 350 рублей. Сорокалетняя женщина попыталась забрать с собой 2 пакетика корма для кошек.

Еще одна молодая девушка совершила множество краж из сетевых супермаркетов по всему Новосибирску. При этом когда её задержали, она легко согласилась оплатить картой причинённый ущерб на сумму 100 тысяч рублей.

Всех магазинных похитителей не стали задерживать и доставлять в отделение полиции, так как после прибытия АБ они соглашались оплатить покупку или компенсировать ущерб.

Ранее Сиб.фм сообщал, что полиция Новосибирска начала искать похитителей аккумуляторов с Киевской. За зиму они украли 2 аккумулятора и слили бензин с 4 машин.