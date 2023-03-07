ТАСС: В Новосибирске платежи жильцов за капремонт взорвавшегося дома на Линейной потратят на его снос

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В Новосибирске средства накопленные жильцами дома №39 по улице Линейная на капремонт, пойдут на его снос, согласно ст. 174 ЖК РФ.

В Новосибирске пятиэтажку, в которой в феврале взорвался газ, снесут за счет фонда капитального ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минЖКХ. Деньги потратят на разбор конструкций и снос здания. Такой порядок действий предусмотрен Жилищным кодексом РФ для многоквартирных домов, признанных аварийными.

Напомним, ранее сообщалось, что жители разрушенного взрывом газа дома №39 на ул. Линейная получили полноценные счета на оплату коммунальных услуг за февраль. Власти региона сообщили, что платежки будут аннулированы.