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Правительство НСО опровергло выставление счёта за газ жильцам дома на Линейной

Фото Правительство НСО опровергло выставление счёта за газ жильцам дома на Линейной
Фото Правительство НСО опровергло выставление счёта за газ жильцам дома на Линейной

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

По данным новосибирских властей, начисление счетов за газ жильцам взорвавшегося дома могло произойти автоматически.

В Министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области опровергли информацию о начислении счетов за газ, вывоз мусора и капремонт жильцам дома на Линейной, 39, где ранее произошёл взрыв. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предполагается, что счета жильцам дома могли выставить автоматически.

«Министерство оперативно связалось с ресурсоснабжающими организациям и региональными операторами ТКО и капремонта – представители ООО «Новосибирскоблгаз» и МУП «САХ» заявили, что начисления в платежных системах могли появиться автоматически – они будут аннулированы в течение 12 часов», — сказано в сообщении правительства.

Также Фонд модернизации ЖКХ на основании сделал перерасчет начислений взносов с даты принятия решения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 13 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жильцам взорвавшегося дома №39 по улице Линейная в Новосибирске пришёл счёт за газ и прочие коммунальные счета — при том, что дом признан аварийным, а его обитателей уже начали расселять.

Напомним, 9 февраля из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушились 2 подъезда. Погибли 15 человек, более 30 получили ранения. На момент публикации один из них все еще находится в больнице. Правительство Новосибирской области обязалось расселить жильцов и выплатить им компенсацию. Несмотря на то, что дом признали аварийным, а взрыв газа повлёк обрушение всей конструкции, пострадавшим жильцам пришли коммунальные счета за газ, вывоз мусора и фонд ЖКХ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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