Правительство НСО опровергло выставление счёта за газ жильцам дома на Линейной

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

По данным новосибирских властей, начисление счетов за газ жильцам взорвавшегося дома могло произойти автоматически.

В Министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области опровергли информацию о начислении счетов за газ, вывоз мусора и капремонт жильцам дома на Линейной, 39, где ранее произошёл взрыв. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предполагается, что счета жильцам дома могли выставить автоматически.

«Министерство оперативно связалось с ресурсоснабжающими организациям и региональными операторами ТКО и капремонта – представители ООО «Новосибирскоблгаз» и МУП «САХ» заявили, что начисления в платежных системах могли появиться автоматически – они будут аннулированы в течение 12 часов», — сказано в сообщении правительства.

Также Фонд модернизации ЖКХ на основании сделал перерасчет начислений взносов с даты принятия решения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 13 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жильцам взорвавшегося дома №39 по улице Линейная в Новосибирске пришёл счёт за газ и прочие коммунальные счета — при том, что дом признан аварийным, а его обитателей уже начали расселять.

Напомним, 9 февраля из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушились 2 подъезда. Погибли 15 человек, более 30 получили ранения. На момент публикации один из них все еще находится в больнице. Правительство Новосибирской области обязалось расселить жильцов и выплатить им компенсацию. Несмотря на то, что дом признали аварийным, а взрыв газа повлёк обрушение всей конструкции, пострадавшим жильцам пришли коммунальные счета за газ, вывоз мусора и фонд ЖКХ.