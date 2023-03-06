В Новосибирске один человек остаётся в больнице после взрыва газа на Линейной

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Один пострадавший находится под наблюдением врачей после взрыва газа в Новосибирске.

В больнице остаётся один пострадавший при взрыве газа и частичном обрушении дома на Линейной улице. Об этом в понедельник, 6 марта, в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Напомним, утром 9 февраля в доме №39 на улице Линейной взорвался газ. Погибли 15 человек, еще более 30 получили ранения.

Тем временем завершается оценка суммы возмещения затрат за квартиры новосибирцев, которые пострадали от взрыва газа в доме №39 на улице Линейная, сообщил сегодня вице-мэр Борис Буреев. Все жильцы уже получили социальные выплаты в размере от 10 тыс. до 1 млн. рублей, в зависимости от причиненного ущерба.

При этом во временном жилье все еще остаются 52 человека, еще 35 живут в гостинице «Северная» и социально-оздоровительном центре. Сегодня в департаменте строительства ждут результаты оценки поврежденных взрывом квартир, чтобы впоследствии выкупить их у собственников.

Напомним, парк ангелов может появиться на месте взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске.