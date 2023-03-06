Жильцам взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске пришел счёт за газ

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Жителей взорвавшегося дома на улице Линейная в Новосибирске обязали заплатить за газ.

Жильцам взорвавшегося дома №39 по улице Линейная в Новосибирске пришёл счёт за газ и прочие коммунальные счета — при том, что дом признан аварийным, а его обитателей уже начали расселять. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Siberia.

Напомним, 9 февраля из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушились 2 подъезда. Погибли 15 человек, более 30 получили ранения. На момент публикации один из них все еще находится в больнице. Правительство Новосибирской области обязалось расселить жильцов и выплатить им компенсацию. Несмотря на то, что дом признали аварийным, а взрыв газа повлёк обрушение всей конструкции, пострадавшим жильцам пришли коммунальные счета за газ, вывоз мусора и фонд ЖКХ.

Согласно информации на сайте фонда модернизации ЖКХ, капитальный ремонт дома запланирован на 2024-2025 годы. В этот период на Линейной, 39 отремонтируют фасад, подвал и электропроводку.

Во временном жилье все еще остаются 52 человека, еще 35 живут в гостинице «Северная» и социально-оздоровительном центре. Сегодня в департаменте строительства ждут результаты оценки поврежденных взрывом квартир, чтобы впоследствии выкупить их у собственников.