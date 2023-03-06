Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Жильцам взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске пришел счёт за газ

Фото Жильцам взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске пришел счёт за газ
Фото Жильцам взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске пришел счёт за газ

Фото Сиб.фм

Жителей взорвавшегося дома на улице Линейная в Новосибирске обязали заплатить за газ.

Жильцам взорвавшегося дома №39 по улице Линейная в Новосибирске пришёл счёт за газ и прочие коммунальные счета — при том, что дом признан аварийным, а его обитателей уже начали расселять. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Siberia.

Напомним, 9 февраля из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушились 2 подъезда. Погибли 15 человек, более 30 получили ранения. На момент публикации один из них все еще находится в больнице. Правительство Новосибирской области обязалось расселить жильцов и выплатить им компенсацию. Несмотря на то, что дом признали аварийным, а взрыв газа повлёк обрушение всей конструкции, пострадавшим жильцам пришли коммунальные счета за газ, вывоз мусора и фонд ЖКХ.

Согласно информации на сайте фонда модернизации ЖКХ, капитальный ремонт дома запланирован на 2024-2025 годы. В этот период на Линейной, 39 отремонтируют фасад, подвал и электропроводку.

Во временном жилье все еще остаются 52 человека, еще 35 живут в гостинице «Северная» и социально-оздоровительном центре. Сегодня в департаменте строительства ждут результаты оценки поврежденных взрывом квартир, чтобы впоследствии выкупить их у собственников.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11137
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
9859
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
9251
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
8046
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
7832
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
6593
Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска
5921
Православный календарь на март 2023 года: главные религиозные праздники