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«Уже штрафовали за пьяную езду»: под Новосибирском 33-летний водитель Infiniti влетел в машину такси

Фото «Уже штрафовали за пьяную езду»: под Новосибирском 33-летний водитель Infiniti влетел в машину такси
Фото «Уже штрафовали за пьяную езду»: под Новосибирском 33-летний водитель Infiniti влетел в машину такси

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирской области 58-летний таксист погиб в салоне арендованного «Соляриса»: водитель отдыхал после ночной смены, когда в него влетела Infiniti.

9 марта в Исктимском районе Новосибирской области похоронят 58-летнего Сергея, работавшего водителем такси. Мужчина погиб в результате фатальной случайности. Глава семейства решил отдохнуть в салоне машины после ночной смены, когда в припаркованный «Солярис» врезалась другая иномарка. За рулем Infiniti находился 33-летний мужчина, который, по данным ГИБДД, был пьян.

"Он уже получал штраф за пьяную езду в декабре", — поделилась в беседе с журналистом Сиб.фм родственница погибшего таксиста Наталья.

По её словам, после ДТП водитель Инфинити даже покинул место происшествия, но позже его поймали полицейские.

Подтвердить эту информацию в пресс-службе регионального УГИБДД Сиб.фм не удалось. Также в ведомстве не смогли пояснить, задержан 33-летний искитимец в настоящее время или нет.

Из официальных источников известно, что смертельное ДТП произошло около 4:30 утра 6 марта на улице Шипуновский. Арендованный «Хендай Солярис» стоял на обочине – водитель Сергей спал в салоне. Утром он должен был отвезти на работу жену сына.

"Каждое утро он меня забирал и отвозил на работу, а потом уезжал домой отоспаться перед следующей сменой. Работал по 14 часов каждый день", — поделилась собеседница Сиб.фм.

Сейчас семья таксиста готовится к похоронам. Прощание состоится 9 марта.

«Это огромная утрата для нас всех. 11-летняя внучка когда узнала, что дед погиб, плачет постоянно, не может остановиться», — подытожила Наталья.

Как ранее писал Сиб.фм, таксист погиб в результате аварии с пьяным водителем в Новосибирской области.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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