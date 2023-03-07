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общество

В Чите полицейские дарят женщинам-водителям тюльпаны

Фото В Чите полицейские дарят женщинам-водителям тюльпаны
Фото В Чите полицейские дарят женщинам-водителям тюльпаны

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сотрудники Госавтоинспекции в Чите останавливали женщин-водителей, чтобы поздравить их с Международными женским днем и подарить тюльпаны.

В преддверии 8 марта сотрудники Госавтоинспекции в Чите присоединились к Всероссийской акции «8 Марта в каждый дом» и останавливали женщин-водителей, чтобы поздравить их праздником и подарить тюльпаны, пишет ZabNews.

Как сообщили в ГУ МВД России по Забайкальскому краю, на улицах Читы и федеральных трассах на въезде в город полицейские специально выбирали те автомобили, за рулём которых были женщины, и останавливали их. Дамам предстояла не проверка документов, а поздравление и вручение тюльпанов.

Забайкалки также получили инструктаж против мошенничества, профилактические листовки и напоминание соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Новосибирской области женщины накануне 8 Марта совершают кражи не реже мужчин.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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цветы
8 марта
водители
инспекторы ГИБДД
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