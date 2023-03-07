Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Кемерове Стас Михайлоfff поздравляет всех женщин с 8 марта за 3000 рублей

Фото В Кемерове Стас Михайлоfff поздравляет всех женщин с 8 марта за 3000 рублей
Фото В Кемерове Стас Михайлоfff поздравляет всех женщин с 8 марта за 3000 рублей

Freepik, authors: Irina Kashaeva

В преддверии Международного женского дня в Кузбассе на популярном сайте объявлений появилось предложение поздравить дам с праздником от лица Стаса Михайлоfff.

В Кузбассе представительницы прекрасного пола могут рассчитывать на яркое поздравление с Международным женским днем. Ведь на одном из популярных сайтов объявлений появилось предложение поздравить женщин достаточно необычным способом. Так, милым дамам обещают красочное поздравление от аниматора в ростовой кукле Стас Михайлоfff, пишет Сибдепо.

Такое поздравление обойдется в 3000 рублей. Автор услуги обещает, что актёр придёт к женщинам в Кемерове и в Кемеровской области. У специалиста подготовлены специальные программы, которые рассчитаны не только на 8 марта, но также и на любые дни рождения, семейные банкеты и праздники.

«Стас Михайлоfff придёт к вам и поздравит вас с праздником», — написал автор объявления.

Организатор также уточнил, что сотрудничает с юридическими лицами.

Напомним, в Новосибирске за день до 8 Марта выросли цены на такси.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

женщины
праздник
8 марта
объявление
поздравление
Стас Михайлов
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11393
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
10127
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8333
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8092
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
6888
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6729
Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска
6045
Православный календарь на март 2023 года: главные религиозные праздники