В Кемерове Стас Михайлоfff поздравляет всех женщин с 8 марта за 3000 рублей

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В преддверии Международного женского дня в Кузбассе на популярном сайте объявлений появилось предложение поздравить дам с праздником от лица Стаса Михайлоfff.
В Кузбассе представительницы прекрасного пола могут рассчитывать на яркое поздравление с Международным женским днем. Ведь на одном из популярных сайтов объявлений появилось предложение поздравить женщин достаточно необычным способом. Так, милым дамам обещают красочное поздравление от аниматора в ростовой кукле Стас Михайлоfff, пишет Сибдепо.
Такое поздравление обойдется в 3000 рублей. Автор услуги обещает, что актёр придёт к женщинам в Кемерове и в Кемеровской области. У специалиста подготовлены специальные программы, которые рассчитаны не только на 8 марта, но также и на любые дни рождения, семейные банкеты и праздники.
«Стас Михайлоfff придёт к вам и поздравит вас с праздником», — написал автор объявления.
Организатор также уточнил, что сотрудничает с юридическими лицами.
Напомним, в Новосибирске за день до 8 Марта выросли цены на такси.
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