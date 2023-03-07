Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

бизнес общество

В Новосибирске за день до 8 Марта выросли цены на такси

Фото В Новосибирске за день до 8 Марта выросли цены на такси
Фото В Новосибирске за день до 8 Марта выросли цены на такси

Фото: Freepik.com

Утром 7 марта в Новосибирска цена вызова такси выросла на 50%.

В Новосибирске утром 7 марта выросли цены на такси. Об этом сообщили читатели Сиб.фм.

Поездка длиной в пару километров в центре города еще в 9 часов утра стоила 190 рублей, но спустя полчаса цена поднялась до 300 рублей.

Судя по дорожной ситуации, это не было связано с пробками: к этому моменту утренние заторы в центре Новосибирска разошлись. Возможно, ажиотаж к поездкам на такси вызван наступающим Международным женским днём.

Фото В Новосибирске за день до 8 Марта выросли цены на такси 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на поездах метро появились поздравления к 8 марта. Также в городе начали массово продавать тюльпаны. Пункты продаж устраивают на перекрёстках и оживленных улицах. Зачастую торгуют прямо из багажников машин.

8 марта в Новосибирске ожидается снегопад с потеплением до +2. Снег будет идти весь день.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11393
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
10127
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8333
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8092
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
6888
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6729
Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска
6045
Православный календарь на март 2023 года: главные религиозные праздники