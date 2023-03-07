В Новосибирске за день до 8 Марта выросли цены на такси

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Утром 7 марта в Новосибирска цена вызова такси выросла на 50%.

В Новосибирске утром 7 марта выросли цены на такси. Об этом сообщили читатели Сиб.фм.

Поездка длиной в пару километров в центре города еще в 9 часов утра стоила 190 рублей, но спустя полчаса цена поднялась до 300 рублей.

Судя по дорожной ситуации, это не было связано с пробками: к этому моменту утренние заторы в центре Новосибирска разошлись. Возможно, ажиотаж к поездкам на такси вызван наступающим Международным женским днём.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на поездах метро появились поздравления к 8 марта. Также в городе начали массово продавать тюльпаны. Пункты продаж устраивают на перекрёстках и оживленных улицах. Зачастую торгуют прямо из багажников машин.

8 марта в Новосибирске ожидается снегопад с потеплением до +2. Снег будет идти весь день.