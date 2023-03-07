В Новосибирске 8 марта ожидается снегопад с потеплением до +2

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Международный женский день в Новосибирске ожидается оттепель до +2 и сильный снег.

В среду, 8 марта, в Новосибирске ожидается оттепель до +2, гололёд и мокрый снег. Такой прогноз дает онлайн-сервис Яндекс.Погода.

Утром и в первую половину дня 8 марта в городе будет температура -2..+1, но уже к вечеру похолодает до -3..-2, а ночью температура опустится до -7..-4 градуса. Но из-за высокой влажности такая температура ощущается как -7..-13 градусов.

В течение всего дня в Новосибирске ожидается снегопад: если его не очищать, то за день осадки могут достичь высоты 58 сантиметров.

В течение дня ветер сменится с восточного на северо-западный и западный. До обеда ожидаются небольшие возмущения в магнитном поле.

Световой день продлится 11 часов 13 минут: рассвет в 08:02, закат в 19:15.

Ранее Сиб.фм сообщал, что движение по дорогам Новосибирска парализовали 8-балльные пробки.

Также с Новосибирской области с 6 марта изменилось расписание четырех пригородных электричек.