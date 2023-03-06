В Новосибирске поезда метро украсили к 8 Марта

Фото: «МК в Новосибирске»

В Новосибирском метрополитене на поездах появилось поздравление с Международным женским днём.

Поздравление с Международным женским днём появилось на поездах Новосибирского метрополитена. На это обратила внимание местная жительница, пишет «МК в Новосибирске».

«Увидела сегодня вот такие поздравления в метро к 8 марта. По-моему, очень мило», — сказала собеседница.

Открытки к 8 Марта разместили на лобовом стекле состава.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в исправительной колонии №9 отменят Международный женский день. В учреждении 8 марта пройдут сразу несколько мероприятий. Среди них концерт «Для милых дам». В нём осуждённые покажут творческие выступления. Также пройдут конкурс стенгазет, конкурс на самое красивое оформление праздничного блюда и викторина «Международный женский день». Кроме того, осуждённых ожидает показ мод «Образы женщин разных эпох» — каждый отряд представит соответствующее времени платье.

Напомним, жители Новосибирска считают, что готовы потратить на праздник для своих близких до 10 тысяч рублей.