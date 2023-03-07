В комитете Госдумы предложили запретить фото- и видеосъемку на уроках

Freepik, authors: skynesher

По мнению парламентария Алены Аршиновой, запрет на фото- и видеосъемку на уроках позволит детям не отвлекаться от обучения.

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова настаивает на запрете использования мобильных телефонов для осуществления фото- и видеосъемки на уроках. По ее мнению, отказ от гаджетов позволит детям не отвлекаться от обучения, пишет Pravda.Ru.

«Педагоги и родители давно просили запретить использование мобильных телефонов в школе, чтобы дети не отвлекались во время уроков. Бывает, когда ученики намеренно провоцируют учителя на конфликт, снимают его и публикуют в Сети», — пояснила Аршинова.

Как отмечает депутат, такие материалы являются нарушением законов о персональных данных.

«Это унижает и педагога, и других учеников в классе, нарушает образовательный процесс», — подытожила она.

Напомним, депутат из Петербурга предложил изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах.