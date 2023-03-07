В комитете Госдумы предложили запретить фото- и видеосъемку на уроках

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По мнению парламентария Алены Аршиновой, запрет на фото- и видеосъемку на уроках позволит детям не отвлекаться от обучения.
Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова настаивает на запрете использования мобильных телефонов для осуществления фото- и видеосъемки на уроках. По ее мнению, отказ от гаджетов позволит детям не отвлекаться от обучения, пишет Pravda.Ru.
«Педагоги и родители давно просили запретить использование мобильных телефонов в школе, чтобы дети не отвлекались во время уроков. Бывает, когда ученики намеренно провоцируют учителя на конфликт, снимают его и публикуют в Сети», — пояснила Аршинова.
Как отмечает депутат, такие материалы являются нарушением законов о персональных данных.
«Это унижает и педагога, и других учеников в классе, нарушает образовательный процесс», — подытожила она.
Напомним, депутат из Петербурга предложил изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах.
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