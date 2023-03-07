В Новосибирске кошка погибла при падении с 11 этажа

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В Новосибирске кошка выпала с 11 этажа жилого дома и скончалась по пути к ветеринару.

Кошка в Новосибирске погибла, выпав с 11 этажа дома 25/1 на улице Пархоменко. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил телеграм-канал «Любить Новосибирск».

Очевидцы заметили животное и вызвали ветеринара. Кошка умерла по пути в клинику, уточнили в канале.

Соседи предполагают, что кошку могли выбросить из окна. Предположительно, при падении она ударилась о припаркованную машину.

«Жильцы дома уже обратились в полицию, предоставив запись с камер наблюдения дома», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Новосибирске стая агрессивных собак загрызла кота.