Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске кошка погибла при падении с 11 этажа

Фото В Новосибирске кошка погибла при падении с 11 этажа
Фото В Новосибирске кошка погибла при падении с 11 этажа

Фото: t.me/friendnsk

В Новосибирске кошка выпала с 11 этажа жилого дома и скончалась по пути к ветеринару.

Кошка в Новосибирске погибла, выпав с 11 этажа дома 25/1 на улице Пархоменко. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил телеграм-канал «Любить Новосибирск».

Очевидцы заметили животное и вызвали ветеринара. Кошка умерла по пути в клинику, уточнили в канале.

Соседи предполагают, что кошку могли выбросить из окна. Предположительно, при падении она ударилась о припаркованную машину.

«Жильцы дома уже обратились в полицию, предоставив запись с камер наблюдения дома», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Новосибирске стая агрессивных собак загрызла кота.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11393
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
10127
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
8333
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8092
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
6888
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
6729
Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска
6045
Православный календарь на март 2023 года: главные религиозные праздники