В Новосибирске МЧС проинформировало об экстренном предупреждении на 8 марта

Фото Густаво Зырянова
Синоптики и МЧС предупреждают о штормовом ветре в Новосибирске 8 марта: возможны порывы линий электропередач и обрушение крыш.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в Международный женский день, 8 марта, ожидается усиление ветра до 18-23 м\с, на дорогах образуется сильная гололедица, а автолюбителей ждут снежные заносы.
«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник возможных ЧС – комплекс метеорологических явлений)», – говорится в сообщении МЧС.
Спасатели просят обращать внимание на слабо закреплённые конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) и обходить их стороной. Также возможно падение деревьев на припаркованные под ними автомобили.
«Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий»,
- добавляют спасатели.
Обо всех аварийных случаях они просят сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32.
Также напомним, что ранее синоптики обещали резкое похолодание к концу недели. К середине марта столбик термометра в Новосибирске опустится до – 22 градусов.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают