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В Новосибирске МЧС проинформировало об экстренном предупреждении на 8 марта

Фото В Новосибирске МЧС проинформировало об экстренном предупреждении на 8 марта
Фото В Новосибирске МЧС проинформировало об экстренном предупреждении на 8 марта

Фото Густаво Зырянова

Синоптики и МЧС предупреждают о штормовом ветре в Новосибирске 8 марта: возможны порывы линий электропередач и обрушение крыш.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в Международный женский день, 8 марта, ожидается усиление ветра до 18-23 м\с, на дорогах образуется сильная гололедица, а автолюбителей ждут снежные заносы.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник возможных ЧС – комплекс метеорологических явлений)», – говорится в сообщении МЧС.

Спасатели просят обращать внимание на слабо закреплённые конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) и обходить их стороной. Также возможно падение деревьев на припаркованные под ними автомобили.

«Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий»,

- добавляют спасатели.

Обо всех аварийных случаях они просят сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32.

Также напомним, что ранее синоптики обещали резкое похолодание к концу недели. К середине марта столбик термометра в Новосибирске опустится до – 22 градусов.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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