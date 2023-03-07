В Новосибирске на дорогах появились военные с цветами

Фото: пресс-службы ЦВО
В преддверии 8 марта на дорогах Новосибирска появились военнослужащие, но вооружены они были не автоматами, а цветами.
Военнослужащие ВАИ и военной полиции ЦВО останавливали на новосибирских дорогах машины, которыми управляли женщины. Прекрасных женщин просили покинуть салон автомобиля.
«Сотрудники ВАИ и военной полиции совместно с инспекторами ГИБДД поздравили женщин с наступающим международным праздником 8 марта на дорогах Новосибирска, — рассказали в пресс-службе ЦВО. Сообщение пресс-службы ЦВО.
– Вместо проверки документов военнослужащие поздравляли автоледи с наступающим праздником и дарили цветы».
Женщины не скрывали свои радостные эмоции, особенно те, у кого мужья сейчас находятся в зоне СВО. Военные в ответ получали радостные женские улыбки.
Напомним, праздничные мероприятия пройдут 8 марта во многих учреждениях: даже заключённые колонии №9 будут блистать на сцене.
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