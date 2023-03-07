В Новосибирске назвали район с наибольшим количеством автомобильных краж

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В Новосибирске за прошлый год совершили почти 1300 автомобильных краж.

Ленинский район Новосибирска стал лидером по количеству автомобильных краж по итогам 2022 года. Всего на его территории совершили 305 подобных преступлений, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Так выглядит ситуация в других районах города:

В Октябрьском районе — 222; в Калининском — 175; в Заельцовском — 140; в Дзержинском — 139; в Кировском — 100; в Советском — 76; в Центральном — 63; в Первомайском — 33; в Железнодорожном — 28.

Всего на за прошлый год в Новосибирске зафиксировали 1,28 тысяч краж из машин.

Напомним, ранее Новосибирская область оказалась на 30-м месте в РФ по доступности бензина.